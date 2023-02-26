«Прошли как по граблям». Рибом — о победе с Сундлинг в командном спринте на ЧМ-2023

Шведская лыжница Эмма Рибом высказалась о победе в женском командном спринте на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Эта победа много значит для нас. Мы ждали этого дня с Йонной долгое время. Ради этого мы работали. У меня почти не осталось сил, когда я в последний раз передавала эстафету. Я ушла с трассы на дрожащих ногах. Мы прошли как по граблям. Трасса сложная, ухабистая. Это очень непросто. Но по ходу гонки мы думали только о тактике, это позволяло не отвлекаться», — приводит слова Рибом Expressen.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, женщины. Финал
1. Швеция (Эмма Рибом и Йонна Сундлинг) — 19.40,73.
2. Норвегия (Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг) — отставание 2,42.
3. США (Джессика Диггинс и Джулия Керн) +5,33.
Самые мощные лыжники чемпионата мира – 2023
- 26 февраля 2023
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