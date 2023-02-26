Тириль Венг прокомментировала второе место в командном спринте на ЧМ в Планице

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала второе место в командном спринте на чемпионате мира, который проходит в Планице (Словения), а также рассказала, как сэкономила силы перед стартом соревнований, отправив на интервью с норвежским каналом свою сестру-близнеца Лотту Уднес Венг. Победителем командного спринта стали шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг.

«Это был очень полезный опыт. Сегодня я чувствовала себя здорово, и мы выиграли серебро, уступив только сильным шведкам. Это очень хорошо.

Лотта? Я придумала это спонтанно в машине. Я предложила ей дать интервью вместо меня, и она согласилась. Она взяла мою аккредитацию и поучаствовала в интервью. Не было ли подозрений? Это легко. С тем же успехом я могла бы отправить Лотту сюда. Вы тоже не заметили бы. Нет проблем», — передаёт слова Венг Nettavisen.