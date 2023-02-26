Сборная Швеции победила в миксте в ски-кроссе на ЧМ-2023 в Планице

Сборная Швеции стала победителем ски-кросса в миксте на чемпионате мира в Планице (Словения). Шведские спортсмены Сандра Неслунд и Давид Моберг уверенно опередили ближайших преследователей и финишировали на первом месте.

Серебряные награды получили Мариэль Томпсон и Рис Хауден, представлявшие Канаду. Они отстали от лидеров более чем на 1,5 секунды. На третьем месте расположились итальянцы Йоле Галли и Федерико Томассони, уступившие победителям 2,9 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.