Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Швеции победила в миксте в ски-кроссе на ЧМ-2023 в Планице

Сборная Швеции победила в миксте в ски-кроссе на ЧМ-2023 в Планице
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Швеции стала победителем ски-кросса в миксте на чемпионате мира в Планице (Словения). Шведские спортсмены Сандра Неслунд и Давид Моберг уверенно опередили ближайших преследователей и финишировали на первом месте.

Серебряные награды получили Мариэль Томпсон и Рис Хауден, представлявшие Канаду. Они отстали от лидеров более чем на 1,5 секунды. На третьем месте расположились итальянцы Йоле Галли и Федерико Томассони, уступившие победителям 2,9 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Новость по теме
Сборная Норвегии выиграла лыжное двоеборье в миксте на чемпионате мира в Планице
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023