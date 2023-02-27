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Шведский эксперт предположила, что Клебо специально ждал Пеллегрино в командном спринте

Шведский эксперт предположила, что Клебо специально ждал Пеллегрино в командном спринте
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Шведский спортивный комментатор Анна Карин Стрёмстедт высказалась о победе норвежцев Пола Голберга и Йоханнеса Клебо в командном спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

Шведский эксперт предположила, что Клебо, растерявший почти всё преимущество на последнем круге, специально ждал итальянца Федерико Пеллегрино, позволив ему догнать себя, чтобы помериться с ним силами и отомстить за поражение на самой финишной прямой в коньковом спринте на 4-м этапе Кубка мира в Давосе.

«Он ждёт Пеллегрино, потому что у них будет личное противостояние», — приводит слова Стрёмстедт во время гонки Dagbladet.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

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