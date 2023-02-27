Президент ФЛГТ: стыдно перед Сориным и Горбуновым за мужчин сборной Татарстана

Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев эмоционально высказался о выступлении Ивана Горбунова и Дениса Филимонова, которые стали десятыми в командном спринте.
«Поздравляем девушек сборной Татарстана, неслучайно вчера мы так подробно говорили об их качествах! Девчонки дали жару! Молодцы! Красавицы! Настоящие лыжницы!
Взялись за дело, и у них всё получилось. Гордимся! Восхищаемся Анастасией Доценко, Христиной Мацокиной,
Алесей Рушенцевой, Викторией Трошиной. Виктория и вовсе на родине, в родной Архангельской области выступает!
На этом восторг дня завершён, потому что после мужской гонки остаётся непреходящее чувство стыда: за мужчин сборной, кроме Ивана Горбунова, которые участвовали в сегодняшней гонке. Стыдно перед Иваном Горбуновым и не только мне, но и всем болельщикам, который отдал все силы, стыдно перед тренером Дениса Филимонова — Егором Сориным.
Совершенно нет здравого объяснения и оправдания тому, как парни бежали гонку, если это можно назвать бегом. Это очень жёсткий урок всем, но он есть. Как гласит китайская мудрость: «Если намереваешься что-то ослабить, сначала нужно сделать усилие, чтобы укрепить».
Бежать надо каждую гонку как последнюю, каждый раз, каждый день выкладываясь! Ловить надо каждый миг, чувствовать гонку, выкладываться, жить гонкой», — приводит слова Фардиева пресс-служба Федерации лыжных гонок Татарстана.
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