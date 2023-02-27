Клебо отреагировал на предложение немцев сократить число норвежцев на этапах КМ

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на слова тренера сборной Германии Петера Шликенридера, предложившего сократить количество норвежских лыжников на этапах Кубка мира, чтобы усилить международную конкуренцию.

«Наверное, немало тех, кто хотел бы таким способом изменить конкуренцию. В такой сильной команде, как наша, порой не хватает места не менее крепким, подготовленным лыжникам, которые вынуждены выступать на домашних стартах и отбираться в состав национальной команды. Думаю, что те знания, что накоплены в Норвегии, наш передовой опыт могли бы помочь другим командам в развитии. Но и мы тоже учимся у других стран. Чтобы расти, нужно обмениваться лучшими практиками. На мой взгляд, можно организовывать встречи, дискуссии. Например, я бы предложил в конце сезона устроить встречу с участием спортсменов, чтобы выслушать их комментарии, предложения в том числе и по заданному вопросу», — приводит слова Клебо «Лыжный спорт».