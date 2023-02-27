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Александр Большунов: боюсь ли кого-то из биатлонистов? Есть один. Губерниев!

Александр Большунов: боюсь ли кого-то из биатлонистов? Есть один. Губерниев!
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопросы о конкуренции с биатлонистами групп Артёма Истомина и Виталия Норицына в чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в марте в Тюмени.

«Боюсь ли кого-то из биатлонистов как спортсмена? Есть один. Губерниев! (смеётся). Пускай ребята об этом думают, мне-то что. Моё дело соревноваться и показывать результаты, а сколько выиграю или проиграю, не знаю, должен бегать весь сезон и смотреть.

Способны ли биатлонисты обыграть лыжников? Конечно, хотя смотря на каких соревнованиях. Есть соревнования главные, край формы, кто как готов, много нюансов, но в принципе, конечно, возможно. Кто именно? Я не знаю, кто там именно как бегает по скоростям, потому что мы живём своим только спортом.

Не хочу ли перейти в биатлон? Мне ещё нужно побегать здесь, но попробовать всегда можно что-то новое», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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