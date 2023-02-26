Большунов: ситуация в мире может измениться по щелчку пальцев. Всему своё время

Александр Большунов вместе с Александром Терентьевым выиграли командный спринт на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Хотя лучшему лыжнику страны пришлось изрядно потрудиться, чтобы вырвать у соперников первое место. Победа не далась звёздному дуэту легко.

А после финиша Большунов остановился, чтобы поговорить с журналистами, и речь неожиданно зашла не о Малиновке, а о вещах более глобальных, таких как возвращение российских спортсменов на большую международную арену.

«Всему своё время», – успокоил Большунов.

«Знаете, сколько Томасу Баху надо извиняться?»

– С какими мыслями выходили на последний этап?

– С мыслями, что нужно догонять Артёма Мальцева и пытаться выигрывать. Я смотрел ещё, что Иван Якимушкин отрывается, и думал: главное – не повторить результат девчонок из Архангельской команды и не дать тюменской сборной выиграть (улыбается). В принципе, у нас всё получилось.

– Сегодня Прощёное воскресенье. Саша Терентьев у вас попросил прощения за свой этап?

– Да какое прощение? Он отработал, я отработал. Если бы он чуть недоработал и отставание было бы больше, то его можно было бы и не отыграть. Понятно, что отставание было, но я смог его отыграть, значит, мы оба сделали этот победный результат.

– Если Томас Бах попросит у вас прощения, что ответите?

– (Смеётся). Там знаете, сколько надо извиняться? Сколько они уже нагрешили!

– И всё-таки, примете извинения?

– Прощать надо всех. Нельзя постоянно жить в обидах. Даже того, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он ещё раз так поступит, то уже нет ему прощения (улыбается).

– Можно ли сказать, что сегодня в каком-то смысле было повторение олимпийского командного спринта, когда вы тоже с Сашей Терентьевым бежали?

– Нет, я бы так не сказал. Сегодня была очень интересная гонка для зрителей и вообще для всех. Азарт был, лидеры менялись, и до последнего было непонятно, кто выиграет.

— Бежать за Архангельскую область — это отдельная ответственность?

— Конечно. Мы с Александром Терентьевым бегаем за клуб УЛК (Устьянский лыжный клуб. – Прим. «Чемпионата»), который поддерживает спорт в регионе и развивает в том числе и эту базу в Малиновке. Мы, можно сказать, всё лето здесь провели. Но зимой тут ещё лучше. Сейчас, допустим, трасса на 30 км готова – катайся на здоровье. Зимой здесь намного больше трасс, чем летом, и очень комфортно тренироваться и соревноваться.

«Клебо не возьмёт шесть золотых — до свидания»

– В январе вы говорили, что чемпионат мира смотреть не будете, но новости почитаете. Следите?

– Не смотрю. Вот позавчера у моей супруги Ани был день рождения, собирались с тортиком, Юрий Викторович приходил. Ему кто-то из журналистов позвонил, и я слышу его ответ: «Да мне неинтересно, у нас тут чемпионат мира проходит». И после этого разговора я подумал, что Клебо выиграл. А утром узнал, что, оказывается, не он. Нормально, думаю, значит, он на чемпионате мира уже не возьмёт шесть золотых медалей – это уже до свидания (улыбается). А это ещё нас нет (смеётся)!

– Кто-то вам писал из Планицы, что нас не хватает на чемпионате мира?

– Есть один человек, который там сейчас находится и работает. Он всегда нас поддерживает. Понятно, что лучше не называть имена, но есть такие люди, кто поддерживают и ждут нашего возвращения.

– А спортсмены пишут?

– Зачем им писать мне? Какой смысл? Нас нет – им проще. Будем мы – им будет сложнее попадать в топ-3.

– Норвежские журналисты в личных разговорах жалеют о том, что на ЧМ-2023 нет россиян, многие спортсмены думают так же, но открыто сказать об этом не могут.

– Так и есть. Все могут говорить, но если так сказать в открытую, то может и наказание последовать. Мы всё понимаем. Здесь нет смысла на кого-то обижаться.

— Вы сказали, что Клебо с шестью золотыми — до свидания. А сами ставили задачу шесть золотых выиграть?

– На самом деле сложно выиграть шесть золотых, потому что есть индивидуальные гонки, а есть командные. И мы – Архангельская область – скорее всего, эстафету не побежим, потому что два спортсмена заболели. Всего нас четверо было, поэтому ждём. Саша Терентьев предложил, чтобы он пробежал первый и четвёртый этапы, а я второй и третий (смеётся). Надо к Елене Валерьевне подойти и спросить разрешения (улыбается). Пока время есть, может, и пробежим ещё.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Придёт наше время, и мы скажем всем до свидания»

— Александр, не кажется ли вам, что ваши слова о том, что настоящий чемпионат мира проходит здесь, в Малиновке — это самообман?

– Мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и на чемпионате мира – я это уже говорил.

– Весь мир там.

– Весь мир здесь.

– Здесь две страны.

– Сейчас две, а потом будет больше. Придёт наше время, и мы скажем всем до свидания. Хватит уже, на самом деле. Нас там не ждут. А мы не собираемся, как они делают, никого закрывать, ограничивать.

– Но последние новости от МОК, скорее, позитивные.

– Сегодня у них одни новости, а завтра Бах проснётся и поменяет мнение. Или ему скажут его поменять, я не знаю.

– Вы не особо верите, что будете выступать на Олимпиаде-2026?

– Мы будем там выступать. Но всему своё время. Запомните эту фразу.

– К нейтральному статусу какое отношение?

– Не хочу ничего комментировать. Повторю лишь, всему своё время. Посмотрим, как будет дальше. Вся ситуация в мире может измениться по щелчку пальцев.