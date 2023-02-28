Фрида Карлссон назвала самую сложную соперницу в лыжных гонках

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о соотечественнице Эббе Андерссон.

«Возможно, некоторые люди считают, что я раздражаю, но я не знаю, что с этим делать. Самая сложная соперница? Эбба Андерссон! Бежать за ней непросто. Всегда приходится адаптироваться под её стиль», — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее Андерссон выиграла скиатлон на чемпионате мира — 2023. Карлссон стала второй в этой гонке, уступив лидеру 22 секунды. Тройку замкнула норвежка Астрид Эйре Слинн.

Сегодня, 28 февраля, на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) пройдёт женская гонка свободным стилем на 10 км. Начало — в 14:30 мск.