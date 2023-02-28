Олимпийская чемпионка Хенниг высказалась об отстранении российских лыжников

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, призёр этапов Кубка мира немецкая лыжница Катарина Хенниг высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Ничего не изменилось в условиях военных действий. Конечно, спортсмены тоже надеются, что когда-нибудь всё это закончится. В конце концов, это люди, которые тренируются с самого раннего возраста и отдают всё ради спортивной карьеры. Спорт — для них страсть, как и у нас. Они сейчас расплачиваются за ошибки главы своего государства», — приводит слова Хенниг Sportschau.de.

В текущем сезоне 26-летняя Хенниг занимает седьмое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. В её активе есть победа в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски». Немка также участвует в соревнованиях чемпионата мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения), однако пропустила индивидуальный спринт классическим стилем в четверг, 23 февраля.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).