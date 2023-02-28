Пеллегрино и де Фабиани отпраздновали серебро в командном спринте шампанским
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Итальянские лыжники Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино отпраздновали серебро в командном спринте на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
Болельщики и представители итальянской команды устроили коридор почёта для серебряных призёров, после чего персонально поздравили спортсменов. Позже де Фабиани, Пеллегрино и другие собравшиеся исполнили национальный гимн Италии и распили шампанское.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fondo Italia.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал
1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.
2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.
3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) +16,48.
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