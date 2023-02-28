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Норвежец Тёнсет пропустит гонку свободным стилем на ЧМ-2023. Клебо — в составе

Норвежец Тёнсет пропустит гонку свободным стилем на ЧМ-2023. Клебо — в составе
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Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет не примет участия в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

За сборную Норвегии в предстоящей гонке выступят Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад ​​Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен и Шур Рёте. Холунд является действующим чемпионом мира на этой дистанции и имеет персональную квоту.

«Мы обсуждали участие Дидрика. Норвежцы хороши на этой дистанции, и есть множество спортсменов, которые преуспевали в этой гонке. Нам нужно было сделать выбор, и Дидрик не попал в состав», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума NRK.

Мужская разделка на 15 км на ЧМ-2023 состоится завтра, 1 марта. Начало соревнования — в 14:30 мск.

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