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«Эмоций нет особых». Непряева рассказала, как следит за чемпионатом мира по лыжам

«Эмоций нет особых». Непряева рассказала, как следит за чемпионатом мира по лыжам
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что пристально не следит за чемпионатом мира — 2023 по лыжным гонкам.

«Целенаправленно гонки я не смотрю. Бывает, что приходишь в столовую, а там по телевизору идёт трансляция. Тогда во время приёма пищи посмотрю. Но больше я узнаю от подруг и друзей по команде, особенно когда какие-то форс-мажорные ситуации происходят: падения, поломка креплений и т.п. Единственное, что я детально проанализировала, – это протокол женского скиатлона. А всё остальное проходит в таком формате: «А, эта гонка так завершилась? Ну ОК, теперь я в курсе».

Эмоций особых нет. Но есть спортсменки, с которыми я общалась на Кубке мира в рамках моего ограниченного английского, и их я поддерживаю больше, чем кого бы то ни было», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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