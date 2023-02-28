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Норвежский лыжник Холунд поддержал идею Ступак провести встречу по теме допуска россиян

Норвежский лыжник Холунд поддержал идею Ступак провести встречу по теме допуска россиян
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Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отреагировал на предложение российской лыжницы Юлии Ступак провести встречу между российскими и иностранными спортсменами на нейтральной территории для обсуждения вопроса о санкциях в отношении россиян.

«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2023.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) также проходит без представителей России.

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