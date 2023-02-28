Норвежский лыжник Холунд поддержал идею Ступак провести встречу по теме допуска россиян

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд отреагировал на предложение российской лыжницы Юлии Ступак провести встречу между российскими и иностранными спортсменами на нейтральной территории для обсуждения вопроса о санкциях в отношении россиян.

«Диалог — это всегда хорошо, поэтому я был бы готов принять участие в этой встрече», — сказал Холунд во время пресс-конференции на чемпионате мира — 2023.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) также проходит без представителей России.