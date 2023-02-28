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Нортуг прокомментировал победу Диггинс в женской разделке на ЧМ-2023

Нортуг прокомментировал победу Диггинс в женской разделке на ЧМ-2023
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Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о победе американской лыжницы Джессики Диггинс в женской разделке на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Диггинс провела фантастическую гонку. Она разработала хороший план и сумела сохранить скорость. Но Фрида действительно боролась и преследовала Диггинс. Что касается норвежек, они выступили так, как и ожидалось. Немного проиграли по скорости на старте, и это не позволило им бороться за медали», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.

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