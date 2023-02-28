Йохауг — о слезах Диггинс после финиша: я сама начала плакать. Безумно рада за Джессику

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о победе американской лыжницы Джессики Диггинс в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Я сама начала плакать. Безумно рада за Джесс. Мы с ней хорошие подруги. На протяжении всей моей карьеры у нас были хорошие отношения», — приводит слова Йохауг NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.

Завтра, 1 марта, состоится мужская разделка на 15 км на чемпионате мира — 2023. Начало соревнования — в 14:30 мск.