Йохауг — о слезах Диггинс после финиша: я сама начала плакать. Безумно рада за Джессику
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о победе американской лыжницы Джессики Диггинс в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
«Я сама начала плакать. Безумно рада за Джесс. Мы с ней хорошие подруги. На протяжении всей моей карьеры у нас были хорошие отношения», — приводит слова Йохауг NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.
1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.
Завтра, 1 марта, состоится мужская разделка на 15 км на чемпионате мира — 2023. Начало соревнования — в 14:30 мск.
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