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Карлссон — о серебре в разделке: довольна гонкой. Прежняя неуверенность осталась позади

Карлссон — о серебре в разделке: довольна гонкой. Прежняя неуверенность осталась позади
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Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала своё выступление в гонке свободным стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Спортсменка стала второй в этой гонке.

«Я очень довольна гонкой. Смогла отдать все силы, которые у меня были, поэтому могут быть довольна. Сегодня я была более уверенной на лыжне. Не напрягалась, просто хорошо каталась в своей технике. Прежняя неуверенность осталась позади», — приводит слова Карлссон Expressen со ссылкой на Viaplay.

Напомним, победу в женской разделке на 10 км одержала американская лыжница Джессика Диггинс. Это золото стало для 31-летней спортсменки первым в личных гонках на чемпионатах мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.

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