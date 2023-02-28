Эбба Андерссон: после гонки кружилась голова. Впервые за долгое время так сильно измотана

Шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала о своём состоянии после гонки свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Спортсменка завоевала в ней бронзу.

«После гонки у меня кружилась голова. Так сильно кружилась, что мне было больно двигаться и искать свой рюкзак. Я впервые за долгое время так сильно измотана. Действительно отдала всё, что было. Но я рада, что всё было не зря. В лыжах ты не можешь ничего получить просто так, нужно сражаться каждую секунду. Даже если ты подходишь к гонке в хорошем состоянии, трасса выжимает из тебя все соки», — приводит слова Андерссон Expressen.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.