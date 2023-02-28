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Видеообзор победы Джессики Диггинс в разделке на чемпионате мира в Планице

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей женской разделке на 10 км, прошедшей. рамках на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на канале FIS Cross Country.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.