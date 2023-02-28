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Американская лыжница Диггинс сотворила сенсацию на ЧМ-2023, обыграв непобедимых спортсменок из Швеции

Громкая сенсация на ЧМ-2023! Американская лыжница отобрала золото у непобедимых шведок
Андрей Шитихин
Диггинс сотворила сенсацию на ЧМ-2023
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Джессика Диггинс впервые в своей карьере стала чемпионкой мира в личной гонке и разрыдалась после финиша.

Ну наконец-то! Впервые на чемпионате мира 2023 в Планице золотая медаль в лыжных гонках уедет не в Швецию и не в Норвегию! Американка Джессика Диггинс с невероятной мощью провела раздельную гонку коньковым стилем и впервые в карьере стала чемпионкой мира в личной гонке. Непобедимые шведки повержены.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
28 февраля 2023, вторник. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
23:40.80
2
Фрида Карлссон
Швеция
+14.00
3
Эбба Андерссон
Швеция
+19.50

Предстартовые расклады после женского скиатлона не оставляли никаких сомнений: если уж Эбба Андерссон и Фрида Карлссон с таким преимуществом выиграть на длинной гонке, прекрасно пройдя именно коньковую часть, то что говорить о разделке? Всем остальным остаётся только за бронзу бороться, не иначе.

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Пожалуй, так бы оно и было, если бы не Джессика Диггинс, обладательница Кубка мира сезона 2020-2021, одна из лучших «конькисток» мира. Только она смогла бросить вызов казавшимся непобедимыми шведкам. Диггинс не стала тратить силы на скиатлон в Планице, ограничившись личным и командным спринтами. Но если в личном спринте Джессику постигла неудача, то в командном вместе с Джулией Керн она стала бронзовым призёром.

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В текущем сезоне Диггинс на коньковых гонках именно на 10 км выступала блестяще. В Лиллахаммере выиграла, в Ле-Рус была третьей, в Тоблахе – второй, и лишь в Валь-ди-Фьемме не попала в число призёров, став пятой. Но та форма, в которой приехали в Планицу шведские лыжницы, всё равно не позволяла считать её фаворитом гонки. Разве что теневым.

Но Джессика со старта задала такую скорость, что справиться с ней не смог никто. Она лишь на первой отсечке уступили шведке Йонне Сундлинг, но на всех следующих отсечках неизменно была лидером. Казалось, что Карлссон и Андерссон накроют американку на сложной подъёмной части второго круга, но не тут-то было! Джессика не просто сохранила преимущество, но даже чуть упрочила лидерство, а спусковую часть круга прошла в стиле Йоханнеса Клебо.

Джессика Диггинс

Джессика Диггинс

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Диггинс финишировала абсолютно без сил, долго не могла отдышаться и подняться, а затем разрыдалась.

«Я не могла перестать плакать после гонки. Не могла насладиться моментом, потому что ничего не видела из-за слёз. Это нечто особенное. У меня были фантастические лыжи. Пока я бежала, мне аплодировали. Это невероятное чувство», — сказала Джессика.

Очень красивая и заслуженная победа американской лыжницы. Шведкам можно только поаплодировать. Они вновь обыграли весь мир. За исключением одной феноменальной спортсменки, у которой есть титулы и на Олимпиаде, и на чемпионате мира, но не в личных гонках.

Теперь этот пробел закрыт. Джессика показала всему миру, что шведки не являются непобедимыми. Сможет ли кто-то из мужчин повторить её подвиг и продемонстрировать всему миру, что норвежцев тоже можно побеждать?

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