Менеджер сборной Норвегии: шокирует, что на ЧМ так мало болельщиков
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Менеджер сборной Норвегии Иван Стуан высказался о количестве фанатов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения)
«Шокирует, что на чемпионате мира так мало болельщиков», — приводит слова Стуана Zurnal24.
Также своим мнением о болельщиках поделился чемпион лыжного двоеборья в миксте Йенс Лурос Офтебру.
«Я хотел бы немного больше поощрения со стороны болельщиков. Может быть, количество фанатов изменится по мере того, как будет идти чемпионат мира. Мы надеемся, что так и будет», — отметил спортсмен.
Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам турнир должно было посетить более 150 000 человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.
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