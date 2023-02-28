Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Менеджер сборной Норвегии: шокирует, что на ЧМ так мало болельщиков

Менеджер сборной Норвегии: шокирует, что на ЧМ так мало болельщиков
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии Иван Стуан высказался о количестве фанатов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения)

«Шокирует, что на чемпионате мира так мало болельщиков», — приводит слова Стуана Zurnal24.

Также своим мнением о болельщиках поделился чемпион лыжного двоеборья в миксте Йенс Лурос Офтебру.

«Я хотел бы немного больше поощрения со стороны болельщиков. Может быть, количество фанатов изменится по мере того, как будет идти чемпионат мира. Мы надеемся, что так и будет», — отметил спортсмен.

Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам турнир должно было посетить более 150 000 человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023