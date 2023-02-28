Менеджер сборной Норвегии: шокирует, что на ЧМ так мало болельщиков

Менеджер сборной Норвегии Иван Стуан высказался о количестве фанатов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения)

«Шокирует, что на чемпионате мира так мало болельщиков», — приводит слова Стуана Zurnal24.

Также своим мнением о болельщиках поделился чемпион лыжного двоеборья в миксте Йенс Лурос Офтебру.

«Я хотел бы немного больше поощрения со стороны болельщиков. Может быть, количество фанатов изменится по мере того, как будет идти чемпионат мира. Мы надеемся, что так и будет», — отметил спортсмен.

Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам турнир должно было посетить более 150 000 человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.