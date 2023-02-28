Норвежские лыжницы признались, что рады поражению шведок в борьбе с Диггинс

Норвежские лыжницы Тириль Уднес Венг и Ингвильд Флугстад Эстберг высказались о победе американки Джессики Диггинс в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице, отдельно отметив, что гонку выиграли не шведки.
«Здорово видеть, что у неё получается, а ещё круче то, что выиграли не шведки. Хорошо, что они выигрывают не каждый раз. Мы мотивированы сделать всё возможное, чтобы победить их», — приводит слова Тириль Уднес Венг издание NRK.
«По крайней мере, радует то, что шведы не забрали все медали», — добавила Ингвильд Флугстад Эстберг.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.
1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.
- 28 февраля 2023
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