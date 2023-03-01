Организаторы ЧМ-2023 в Планице опубликовали статистику посещаемости соревнований

Средняя посещаемость первых шести дней соревнований на чемпионате мира — 2023 по лыжным видам спорта в Планице (Словения) составила чуть более 5 тыс. человек в день.
«Мы скучаем по любителям лыжного спорта из немецкоязычных стран и Скандинавии. Мы ожидали увидеть больше зрителей оттуда, чем приехало на турнир», — приводит слова специалиста по связям с общественностью из оргкомитета ЧМ-2023 Петра Аршича NTB.
Посещаемость за первые шесть дней ЧМ-2023:
22 февраля: 4 тыс. человек;
23 февраля: 5,5 тыс.;
24 февраля: 5 тыс.;
25 февраля: 7,2 тыс.;
26 февраля: 5,6 тыс.;
28 февраля: 3,9 тыс.
Организаторы столкнулись с критикой из-за высоких цен на билеты. Норвежские болельщики сообщили, что стоимость билетов на трибуны в Планице в два раза выше, чем при аналогичных условиях на ЧМ-2019 в Зеефельде (Австрия).
- 1 марта 2023
-
10:37
-
10:09
-
10:06
-
09:26
-
09:00
-
08:00
-
00:49
- 28 февраля 2023
-
22:45
-
20:40
-
19:18
-
18:50
-
18:45
-
17:17
-
17:09
-
16:52
-
16:34
-
16:28
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:20
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:37
-
14:30
-
14:16
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:50
-
12:48