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Организаторы ЧМ-2023 в Планице опубликовали статистику посещаемости соревнований

Организаторы ЧМ-2023 в Планице опубликовали статистику посещаемости соревнований
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Средняя посещаемость первых шести дней соревнований на чемпионате мира — 2023 по лыжным видам спорта в Планице (Словения) составила чуть более 5 тыс. человек в день.

«Мы скучаем по любителям лыжного спорта из немецкоязычных стран и Скандинавии. Мы ожидали увидеть больше зрителей оттуда, чем приехало на турнир», — приводит слова специалиста по связям с общественностью из оргкомитета ЧМ-2023 Петра Аршича NTB.

Посещаемость за первые шесть дней ЧМ-2023:

22 февраля: 4 тыс. человек;
23 февраля: 5,5 тыс.;
24 февраля: 5 тыс.;
25 февраля: 7,2 тыс.;
26 февраля: 5,6 тыс.;
28 февраля: 3,9 тыс.

Организаторы столкнулись с критикой из-за высоких цен на билеты. Норвежские болельщики сообщили, что стоимость билетов на трибуны в Планице в два раза выше, чем при аналогичных условиях на ЧМ-2019 в Зеефельде (Австрия).

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