«Это был долгий путь». Юстина Ковальчик рассказала о борьбе с депрессией после выкидыша

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик рассказала о борьбе с тяжёлой депрессией. В 2014 году у спортсменки произошёл выкидыш, после чего появились первые симптомы депрессии.
«Поиск выхода из депрессии был долгим и занял много лет. В худшие моменты я не могла ни спать, ни есть. Наибольшую помощь мне оказали врачи и лекарства. Это самый распространённый и эффективный способ. Я также старалась быть более расслабленной, не нервничать, а вместо этого находить мелочи, которые могли заставить меня улыбнуться.
Когда всё начало налаживаться, я встретила человека, который стал моим мужем. Он стал двигателем для меня, вызывал улыбку. Теперь я безумно счастлива, что у меня есть муж и ребёнок. Мне пришлось пройти долгий путь, но, в конце концов, это того стоило», — приводит слова Ковальчик VG.
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