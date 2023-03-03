Бородавко: не очень приятно, что Терентьев провалился. И Большунов отыграл не так много

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».
«Эстафета была очень интересная для нас и для меня в частности. Не очень приятно, что Александр Терентьев достаточно сильно провалился на первом этапе. Александр Большунов кинулся отыгрывать, отыграл, конечно, но не так много, как хотелось бы. Как раз здесь и проявилась сила команды. Наиболее ровный состав был у команды Тюмени, и они заслуженно победили.
Большунов немного взъелся на Терентьева? Любому спортсмену хочется выигрывать, хочется убегать. Когда «привозят» двухминутное отставание, конечно, здесь мало приятного. Поэтому такое недовольство. Но я думаю, что это всё было сиюминутно. Саня такой человек, что переключается, перешагивает через это и идёт дальше», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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