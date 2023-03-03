Большунов: Терентьев очень много мне «привёз». Видимо, так отнёсся к этой эстафете

Лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, оценил выступление партнёра по команде Александра Терентьева в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», а также высказался о своём падении.

«Выходишь на гонку, чтобы бороться. Есть команда, и, как бы там ни было, даже в такой ситуации хочется брать медали. Сегодня очень много Терентьев мне «привёз». Я хочу его поругать. Он не мог столько проиграть, просто, видимо, он так отнёсся к этой гонке. Такой проигрыш — это очень много. Ну минуту, ну полторы можно проиграть, но не больше двух это точно! Я рассчитывал, что Саня будет со всеми вместе. Думаю, ну минуту ещё можно. Когда он бежал, подумал, что край полторы, а потом смотрю и понимаю, что больше двух будет.

Особых мыслей в гонке не было. Ответственно относишься, бежишь и знаешь, что впереди будут бежать ещё два человека, так что результат нужно показывать. Вообще сегодня, мне кажется, медали надо раздавать по этапам: кто выиграл этап, тот и получил (смеётся). Семиков неплохо пробежал и отстал от меня на шесть секунд? Ну молодец. Он классист, хорошо бежит классику. Я вообще ещё запнулся и секунд пять-шесть потерял. Где? Перед спуском упал. Запнулся немного просто. Прошло тяжёлое состояние? Сегодня нормально, тоже, конечно, пришлось потерпеть, но нормально. Наверное, полтинник побегу, посмотрим. Надеюсь, что всё нормально будет», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.