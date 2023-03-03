Холунд: горжусь, что мне разрешили выступить в эстафете. Рад, что успешно провёл этап

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал своё выступление на первом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Напомним, норвежец оторвался от остальных спортсменов на старте гонки, после чего Норвегия лидировала на протяжении всей дистанции.

«Я рад, что успешно завершил свой этап. Перед гонкой у меня была плохая ночь, я мало спал и был взволнован. Но форма очень хорошая, я чувствовал себя хорошо на протяжении всей недели и верил, что смогу отлично провести свой этап. Я польщён и горжусь, что мне разрешили выступить в эстафете за Норвегию», — приводит слова Холунда NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.