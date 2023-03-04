Френцель, побивший рекорд Дэли по медалям на ЧМ, снялся с последних соревнований в Планице

Немецкий двоеборец Эрик Френцель сообщил, что пропустит последние соревнования по лыжному двоеборью на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), которые пройдут сегодня, 4 марта.

«Я добился своей цели, завоевав медаль в эстафете. Я знаю, что в данный момент не могу составить конкуренцию в заключительных соревнованиях. А это именно то, что имеет значение на чемпионате мира», — приводит слова Френцеля Sport1.de.

Напомним, Френцель стал серебряным призёром в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в составе сборной Германии. Эта медаль стала 18-й для 34-летнего немецкого двоеборца на чемпионатах мира. Таким образом, он обогнал легендарного норвежского лыжника Бьорна Дэли по количеству медалей на мировых первенствах.