Френцель, побивший рекорд Дэли по медалям на ЧМ, снялся с последних соревнований в Планице
Поделиться
Немецкий двоеборец Эрик Френцель сообщил, что пропустит последние соревнования по лыжному двоеборью на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), которые пройдут сегодня, 4 марта.
«Я добился своей цели, завоевав медаль в эстафете. Я знаю, что в данный момент не могу составить конкуренцию в заключительных соревнованиях. А это именно то, что имеет значение на чемпионате мира», — приводит слова Френцеля Sport1.de.
Напомним, Френцель стал серебряным призёром в командных соревнованиях на ЧМ-2023 в составе сборной Германии. Эта медаль стала 18-й для 34-летнего немецкого двоеборца на чемпионатах мира. Таким образом, он обогнал легендарного норвежского лыжника Бьорна Дэли по количеству медалей на мировых первенствах.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
10:58
-
10:46
-
10:11
-
09:52
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
02:46
-
00:44
-
00:18
- 3 марта 2023
-
23:55
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
20:57
-
19:44
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:39
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
14:57
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
Партнерский контент