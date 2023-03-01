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Норвежские двоеборцы завоевали командное золото ЧМ-2023 в Планице

Норвежские двоеборцы завоевали командное золото ЧМ-2023 в Планице
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились мужские командные соревнования в лыжном двоеборье.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Йорген Гробак, Ярль Магнус Рийбер, Эспен Андерсен и Йенс Лурос Офтебру. В споре за серебро на финише эстафеты 4х5 км немец Юлиан Шмид на 0,3 секунды опередил Йоханнеса Лампартера из Австрии.

Остальные команды в споре за медали не участвовали. Ставшие четвёртыми французы отстали на полминуты.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + Эстафета 4х5 км

1. Норвегия – 47.20,4.
2. Германия – отставание 9,0.
3. Австрия +9,3.
4. Франция +33,2.
5. Финляндия +2.00,9.
6. Италия +2.30,5.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжное двоеборье
Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + Эстафета 4х5 км
01 марта 2023, среда. 17:10 МСК
Окончено
1
Норвегия
47:20.4
2
Германия
47:29.4
3
Австрия
47:29.7
Комментарии
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