Норвежские двоеборцы завоевали командное золото ЧМ-2023 в Планице

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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились мужские командные соревнования в лыжном двоеборье.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Йорген Гробак, Ярль Магнус Рийбер, Эспен Андерсен и Йенс Лурос Офтебру. В споре за серебро на финише эстафеты 4х5 км немец Юлиан Шмид на 0,3 секунды опередил Йоханнеса Лампартера из Австрии.

Остальные команды в споре за медали не участвовали. Ставшие четвёртыми французы отстали на полминуты.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + Эстафета 4х5 км

1. Норвегия – 47.20,4.

2. Германия – отставание 9,0.

3. Австрия +9,3.

4. Франция +33,2.

5. Финляндия +2.00,9.

6. Италия +2.30,5.