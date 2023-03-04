Прокофьева: для себя представляла, что «Чемпионские высоты» — это чемпионат мира

Лыжница Анастасия Прокофьева прокомментировала третье место в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

«На самом деле, слёзы, наверное, от радости, потому что я очень настраивалась на турнир «Чемпионские высоты». Пусть он проходит и в России, но я для себя представляла, что это чемпионат мира. С каждой гонкой было всё легче и легче, но каждый раз я выходила и терпела. На одном своём характере я выступала достойно, но без медалей. Сегодня я очень довольна тем, что заняла третье место в гонке, где все сильные соперницы выступали, включая Наталью Непряеву. Но, скажу честно, состояние было не то, которое бы я хотела. Хотелось бы бежать гонку в удовольствие, а не на характере.

Я встала утром и подумала, что осталось один день потерпеть, потом поеду домой, к мужу, разгружусь перед чемпионатом России. Хорошо, что получилось на такой ноте турнир закончить. Эти эмоции — это и радость, и выплеск за прошлые гонки, за воспитание родителей, из-за которого я не бросаю, бегу до конца. Сегодня я боялась только одного — как бы не сойти с дистанции. И я очень счастлива, что в итоге получилось доехать до медали», — передаёт слова Прокофьевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.