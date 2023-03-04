Сорин оценил третье место Прокофьевой в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о выступлении Анастасии Прокофьевой в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах». Спортсменка заняла третье место.

«Что не получалось у Анастасии Прокофьевой до этого? Всё нормально, всё получалось. Может быть, показывала не тот результат, который планировали, не было пика формы. И всё-таки все эти дни в борьбе оставаться в секундочках от тройки сильнейших ей было обидно. Конечно, эстафета немного скрасила её разочарование. Но я ей сразу говорил, что в первую очередь нужно готовиться к гонке на 30 км, больше подготовка велась к ней. Конечно, было бы лучше, если бы тридцатка была коньком, но и классикой она может хорошо бегать. Она настраивалась, и сегодня у неё всё получилось. Она сама уже даже не верила, что сможет в борьбе на финише выиграть это третье место. Может быть, от этого все эти эмоции и выплеснулись.

Безусловно, доволен результатом, третье место — это хорошо, но надо понять, почему не смогла удержаться за дуэтом лидеров. Возможно, она просто не смогла поддержать скорость, которую взвинтила Наталья Непряева, а так, она Настю Кулешову последние 10 км держала в 20 секундах перед собой, не приближалась, но и не отставала, то есть прошла её темпом, а Настя смогла в какой-то момент удержаться за Наташей и за счёт этого заняла второе место. Насте точно эту гонку в актив можно записать.

Может ли Прокофьева на дистанции в перспективе подойти к Непряевой? Мы надеемся, мы будем над этим работать. Что касается длинных дистанций, это скиатлон и тридцатка, Насте есть за счёт чего прогрессировать — в первую очередь за счёт скорости. Настя не возрастная спортсменка, ей всего лишь 26 лет, у неё всё ещё впереди», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.