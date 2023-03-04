Немецкий журналист: Малиновка превзошла мои ожидания. Здесь можно проводить Кубок мира
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Немецкий журналист Роберт Кемпе поделился впечатлениями от посещения Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам, которые проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Честно говоря, Малиновка превзошла мои ожидания. Тут всё сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. Я думаю, что на этом комплексе можно проводить Кубок мира», — сказал Кемпе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, «Чемпионские высоты» в Малиновке проходят с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Сегодня, 4 марта, состоялась женская гонка на 30 км классическим стилем, победительницей которой стала представительница Архангельской области Наталья Непряева.
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