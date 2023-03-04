Анна Гассер завоевала золото в дисциплине сноуборд биг-эйр на ЧМ-2023
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На грузинском горном курорте Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. 4 марта определись обладательницы наград в биг-эйре на сноуборде.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Биг-эйр. Женщины.
1. Анна Гассер (Австрия) — 162,5.
2. Мияби Оницука (Япония) — 161,3.
3. Тесс Коади (Австралия) — 153,3.
4. Лори Блуен (Канада) — 148,3.
5. Миа Брукс (Великобритания) — 141,8.
Видео доступно на канале FIS Freestyle Skiing. Права на видео принадлежат FIS.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Биг-эйр. Мужчины.
1. Тайга Хасегава (Япония) — 173,3.
2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 157,3.
3. Николас Хубер (Швейцария) — 150,5.
4. Николас Лафрамбойс (Канада) — 142,0.
5. Кристиан Салач (Чехия) — 116,5.
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