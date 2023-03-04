Мужская сборная Словении выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина HS-138
Поделиться
На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились мужские командные соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина. Победу одержала сборная Словении, в составе которой выступали Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц и Анже Ланишек. В сумме они набрали 1178,9 очка.
Второе место заняли норвежские «летающие лыжники», в активе которых 1166 очков. Бронзовым призёром стала команда Австрии, набравшая в сумме 1139,4 очка.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138
1. Словения – 1178,9.
2. Норвегия – 1166,0.
3. Австрия – 1139,4.
4. Польша – 1129,1.
5. Германия – 1127,7.
6. Швейцария – 1012,2.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
23:59
-
23:24
-
23:05
-
22:50
-
20:29
-
18:00
-
17:38
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
15:58
-
15:34
-
15:24
-
14:49
-
14:41
-
14:20
-
13:45
-
13:44
-
13:30
-
13:10
-
13:03
-
12:59
-
12:52
-
12:43
-
12:40
-
12:28
-
12:04
-
10:58
-
10:46
-
10:11
-
09:52
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
02:46
Партнерский контент