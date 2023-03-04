Мужская сборная Словении выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина HS-138

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились мужские командные соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина. Победу одержала сборная Словении, в составе которой выступали Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц и Анже Ланишек. В сумме они набрали 1178,9 очка.

Второе место заняли норвежские «летающие лыжники», в активе которых 1166 очков. Бронзовым призёром стала команда Австрии, набравшая в сумме 1139,4 очка.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138

1. Словения – 1178,9.

2. Норвегия – 1166,0.

3. Австрия – 1139,4.

4. Польша – 1129,1.

5. Германия – 1127,7.

6. Швейцария – 1012,2.