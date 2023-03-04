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Мужская сборная Словении выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина HS-138

Мужская сборная Словении выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина HS-138
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились мужские командные соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина. Победу одержала сборная Словении, в составе которой выступали Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц и Анже Ланишек. В сумме они набрали 1178,9 очка.
Второе место заняли норвежские «летающие лыжники», в активе которых 1166 очков. Бронзовым призёром стала команда Австрии, набравшая в сумме 1139,4 очка.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138

1. Словения – 1178,9.
2. Норвегия – 1166,0.
3. Австрия – 1139,4.
4. Польша – 1129,1.
5. Германия – 1127,7.
6. Швейцария – 1012,2.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138
04 марта 2023, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Словения
1178.9
2
Норвегия
1166.0
3
Австрия
1139.4
Комментарии
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