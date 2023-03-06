Марафон на ЧМ оказался на 5 км короче заявленного. Лыжники обнаружили это после финиша

Данные GPS-часов некоторых участников мужского марафона на чемпионате мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) показали, что лыжники прошли менее заявленных 50 км. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

В частности, на часах Эндрю Масгрэйва, Пола Голберга и Мориса Манифика было отображено, что реально пройденная дистанция составила лишь около 45 км. Примечательно, что Голберг, одержавший победу, установил рекорд чемпионатов мира по скорости прохождения марафона. Второе место в гонке занял Йоханнес Клебо, третьим стал Вильям Порома.

Шведский лыжник и участник марафона Йенс Бурман в интервью Aftonbladet прокомментировал возможную ошибку организаторов: «Блин! У меня не было с собой часов. Плохо, если окажется, что мы проехали на пять километров меньше. Так не должно быть. В таком случае мы могли бы проехать ещё один круг. Могло ли это как-то повлиять на результаты? Сложно сказать. Об этом можно только догадываться».

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2...

8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.