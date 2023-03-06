Марафон на ЧМ оказался на 5 км короче заявленного. Лыжники обнаружили это после финиша

Данные GPS-часов некоторых участников мужского марафона на чемпионате мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) показали, что лыжники прошли менее заявленных 50 км. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.
В частности, на часах Эндрю Масгрэйва, Пола Голберга и Мориса Манифика было отображено, что реально пройденная дистанция составила лишь около 45 км. Примечательно, что Голберг, одержавший победу, установил рекорд чемпионатов мира по скорости прохождения марафона. Второе место в гонке занял Йоханнес Клебо, третьим стал Вильям Порома.
Шведский лыжник и участник марафона Йенс Бурман в интервью Aftonbladet прокомментировал возможную ошибку организаторов: «Блин! У меня не было с собой часов. Плохо, если окажется, что мы проехали на пять километров меньше. Так не должно быть. В таком случае мы могли бы проехать ещё один круг. Могло ли это как-то повлиять на результаты? Сложно сказать. Об этом можно только догадываться».
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,2...
8. Йенс Бурман (Швеция) +42,7.
- 6 марта 2023
-
23:13
-
23:07
-
22:38
-
20:22
-
20:20
-
19:33
-
17:43
-
17:29
-
16:33
-
16:27
-
12:32
-
11:27
-
11:08
-
10:42
-
10:17
-
10:01
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 марта 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:31
-
19:05
-
18:35
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:12
-
17:12
-
17:02
-
17:01