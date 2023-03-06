В FIS отреагировали на сообщения лыжников о слишком коротком марафоне на ЧМ-2023

Глава комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам Урош Пониквар прокомментировал информацию о том, что GPS-часы некоторых участников мужского марафона на чемпионате мира – 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) показали, что лыжники прошли менее заявленных 50 км.

«50-километровая трасса была почти идеальной. В гонке было пройдено семь кругов по 7,15 км. Трасса была проверена инспекторами Международной федерации лыжного спорта, и все документы можно найти на сайте федерации. Рекордное время победы в соревнованиях также было связано с тем, что был очень быстрый снег», — приводит слова Пониквара Ilta-Sanomat.

Напомним, часы Эндрю Масгрэйва, Пола Голберга и Мориса Манифика показали, что реально пройденная дистанция составила лишь около 45 км. Примечательно, что Голберг, одержавший победу, установил рекорд чемпионатов мира по скорости прохождения марафона. Второе место в гонке занял Йоханнес Клебо, третьим стал Вильям Порома.