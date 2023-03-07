Лыжница Фалеева подшутила над норвежскими спортсменами, принимающими препараты от астмы
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Российская лыжница Анастасия Фалеева отреагировала на информацию норвежского врача Уве Ферангена о приёме противоастматических препаратов 70% лыжников сборной Норвегии.
Ранее Феранген рассказал, что от 50 до 70% спортсменов сборной Норвегии имеют диагноз астма и принимают лекарства. При этом он уточнил, что астма у населения определённого региона или у детей — это несколько иной тип заболевания, чем проблема раздражения дыхательных путей, с которой сталкиваются ведущие спортсмены.
«Тяжело им, наверное, живётся, болеют постоянно… Раз уж такое дело, надо пытаться им решать вопрос как-то. Здоровья им! У нас все здоровые, все молодцы, все тренируются на том, что есть (смеётся)», — приводит слова Фалеевой «Спорт-экспресс».
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