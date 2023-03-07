Стало известно, кто из норвежских лыжников пробежит марафон на этапе КМ в Хольменколлене

Руководство мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам определилось с составом на 50-километровый марафон в свободном стиле, который 11 марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира-2022/2023.

Харальд Эстберг Амундсен

Ивер Тильдхейм Андерсен

Томас Бушер-Йоханнессен

Пол Голберг

Ханс Кристер Холунд

Йоханнес Клебо

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Мосеби

Мартин Киркеберг Мёрк

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Дидрик Тёнсет

Маттис Стенсхаген.

Отметим, что в прошлом году марафон в Хольменколлене выиграл Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В той гонке весь пьедестал заняли норвежцы (заявленный Дидрик Тёнсет был третьим). Они выступали на фоне отстранения российских лыжников от международных соревнований.