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Стало известно, кто из норвежских лыжников пробежит марафон на этапе КМ в Хольменколлене

Стало известно, кто из норвежских лыжников пробежит марафон на этапе КМ в Хольменколлене
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Руководство мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам определилось с составом на 50-километровый марафон в свободном стиле, который 11 марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира-2022/2023.

Харальд Эстберг Амундсен
Ивер Тильдхейм Андерсен
Томас Бушер-Йоханнессен
Пол Голберг
Ханс Кристер Холунд
Йоханнес Клебо
Симен Хегстад Крюгер
Ховард Мосеби
Мартин Киркеберг Мёрк
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Дидрик Тёнсет
Маттис Стенсхаген.

Отметим, что в прошлом году марафон в Хольменколлене выиграл Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В той гонке весь пьедестал заняли норвежцы (заявленный Дидрик Тёнсет был третьим). Они выступали на фоне отстранения российских лыжников от международных соревнований.

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