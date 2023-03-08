Иверсен: выступал в одной команде с Сундбю, но теперь кажется, что в сборной 6–7 Сундбю

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о партнёрах по сборной Норвегии.
«Я выступал в одной команде с Сундбю, но теперь складывается ощущение, что в сборной шесть-семь Сундбю. У них не такие длинные бороды, но эти парни быстры на тренировках. В обычной жизни это спокойные ребята, но на лыжах они становятся совершенно сумасшедшими, поэтому противостоять им может быть тяжело», — приводит слова Иверсена NRK.
Ранее в Планице (Словения) прошёл чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам. Уверенную победу в медальном зачёте одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых). Второе место в рейтинге лучших команд мирового первенства заняли шведы. На их счету четыре золота, три серебра и пять бронзовых медалей. Третьей стала Германия. Немцы уступили вторую строчку Швеции только по количеству золотых медалей (три золота, шесть серебряных наград и три бронзы).
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