Устюгов: можно сказать, что Волженцев научил меня «классике»

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что учился классическому стилю бега на лыжах у Станислава Волженцева.

«Это было в сезоне-2014/2015. Можно сказать, что он научил меня «классике». Вот ранее утром мы с ним сбегали 30 километров «классикой». Это вполне рабочая дистанция», — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».

Напомним, ранее в Малиновке (Архангельская область) прошли «Чемпионские высоты». В заключительной гонке турнира, марафоне классическим стилем на 50 км, победу одержал Александр Большунов. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от Большунова на 4,3 секунды. Третьим стал Устюгов, уступивший лидеру 21 секунду.