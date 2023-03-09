Масгрэйв объяснил, почему его GPS-часы показали слишком короткую дистанцию в марафоне

Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о дистанции, которую зафиксировали его GPS-часы в марафоне на 50 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). После гонки часы спортсмена показали 44,72 км.

«Я не уверен, что мои GPS-часы зафиксировали начало забега. У Альвара Алева на часах было показано 47 км. Обычно GPS фиксирует расстояние, которое немного меньше фактического. Поэтому я не уверен, что 44 км — это верный показатель пройденной дистанции. На мой взгляд, никакого скандала нет. Пол Голберг выиграл бы, даже если бы мы пробежали на три километра больше. Результат был бы таким же», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.

Напомним, часы Эндрю Масгрэйва, Пола Голберга и Мориса Манифика показали, что реально пройденная дистанция составила лишь около 45 км. Примечательно, что Голберг, одержавший победу, установил рекорд чемпионатов мира по скорости прохождения марафона.