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Британский лыжник: мои результаты на ЧМ — полная задница, и это ещё без русских

Британский лыжник: мои результаты на ЧМ — полная задница, и это ещё без русских
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Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о своих выступлениях на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Я стараюсь забыть о гонке и больше о ней не думать. Возможно, незадолго до стартов я перенёс коронавирус, но не проверился. В любом случае я не был здоров. Обычно я выступаю на пределе своих возможностей, но на чемпионате мира был просто не в себе. А на этом турнире даже не было русских спортсменов, и я всё равно оказался далеко позади. Мои результаты на чемпионате мира — полная задница», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.

Напомним, уверенную победу в медальном зачёте на ЧМ-2023 одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).

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