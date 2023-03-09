Британский лыжник: мои результаты на ЧМ — полная задница, и это ещё без русских
Поделиться
Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о своих выступлениях на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Я стараюсь забыть о гонке и больше о ней не думать. Возможно, незадолго до стартов я перенёс коронавирус, но не проверился. В любом случае я не был здоров. Обычно я выступаю на пределе своих возможностей, но на чемпионате мира был просто не в себе. А на этом турнире даже не было русских спортсменов, и я всё равно оказался далеко позади. Мои результаты на чемпионате мира — полная задница», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.
Напомним, уверенную победу в медальном зачёте на ЧМ-2023 одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).
Комментарии
- 9 марта 2023
-
12:06
-
11:44
-
11:16
-
10:59
-
10:40
- 8 марта 2023
-
18:21
-
14:34
-
14:06
-
12:04
-
11:52
-
11:47
-
11:35
-
10:54
-
10:27
-
10:07
-
09:39
-
09:28
- 7 марта 2023
-
20:55
-
20:43
-
20:26
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
18:58
-
16:13
-
15:59
-
15:06
-
14:26
-
13:51
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:18
-
12:03
Партнерский контент