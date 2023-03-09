Стало известно, сколько призовых Йоханнес Клебо заработал на чемпионате мира — 2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо заработал призовыми на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения) € 59,2 тыс., сообщает VG.
Напомним, на ЧМ-2023 Клебо:
Завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;
Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;
Завоевал серебро в скиатлоне;
Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;
Завоевал золото в эстафете;
Занял второе место в марафоне в классическом стиле.
26-летний Клебо — второй лыжник в истории по количеству титулов на ЧМ. Больше побед на таком высоком уровне одерживал только норвежец Петтер Нортуг. В его активе 13 золотых медалей с чемпионатов мира.
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