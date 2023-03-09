Стало известно, сколько призовых Йоханнес Клебо заработал на чемпионате мира — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо заработал призовыми на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения) € 59,2 тыс., сообщает VG.

Напомним, на ЧМ-2023 Клебо:

Завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;

Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;

Завоевал серебро в скиатлоне;

Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;

Завоевал золото в эстафете;

Занял второе место в марафоне в классическом стиле.

26-летний Клебо — второй лыжник в истории по количеству титулов на ЧМ. Больше побед на таком высоком уровне одерживал только норвежец Петтер Нортуг. В его активе 13 золотых медалей с чемпионатов мира.