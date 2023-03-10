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Менеджер сборной Норвегии — об участии Венг в марафоне: надеемся, она в оптимальной форме

Менеджер сборной Норвегии — об участии Венг в марафоне: надеемся, она в оптимальной форме
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался об участии пятикратной чемпионки мира норвежской лыжницы Хейди Венг в марафоне на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Ранее Венг пропустила ЧМ-2023.

«Хейди готовилась дома и хотела участвовать в гонках на чемпионате мира, но почувствовала, что форма и уровень энергии были не такими, какими должны быть, чтобы бороться на высшем уровне. Она надеялась, что сможет бороться, но она слишком хорошо знает себя и свои возможности.

Мы с большим уважением отнеслись к решению Хейди. Когда она решила, как поступить, мы поддержали её. Да, теперь она заявлена на 50 км, и мы надеемся, что она в оптимальной форме. Сама Хейди не будет делать никаких заявлений до гонки», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

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