Крюгер выиграл марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Клебо финишировал 7-м

В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон в свободном стиле в рамках 11-го этапа Кубка мира-2022/2023. Его победителем стал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 12,6.
4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) + 21,2.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 25,4.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 1.01,2.
7. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 1.45,1.
Российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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