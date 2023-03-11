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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг — второй, Пеллегрино — третий

В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2022/2023. Его победителем стал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2043.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1862.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1321.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1116.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1109.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 845.

8. Шур Рёте (Норвегия) – 829

9. Вильям Поромаа (Швеция) – 820.

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 806.