Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг — второй, Пеллегрино — третий
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В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2022/2023. Его победителем стал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Общий зачёт Кубка мира у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2043.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 1862.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1321.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1116.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1109.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 845.
8. Шур Рёте (Норвегия) – 829
9. Вильям Поромаа (Швеция) – 820.
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 806.
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