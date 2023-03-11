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Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг сохранил лидерство, Клебо — третий

Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг сохранил лидерство, Клебо — третий
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В Хольменколлене (Норвегия) состоялся мужской марафон свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2022/2023. Его победителем стал двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1063.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 948.
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 936.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 905.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 806.
6. Вильям Порома (Швеция) — 699.
7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 673.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 636.
9. Шур Рёте (Норвегия) — 613.
10. Фридрих Мох (Германия) — 565.

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