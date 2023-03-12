Легендарный Ингемар Стенмарк отреагировал на то, что Микаэла Шиффрин побила его рекорд

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира легендарный шведский горнолыжник Ингемар Стенмарк высказался о том, что американка Микаэла Шиффрин побила его величайший рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира. У Стенмарка их было 86 (рекорд держался с 19 февраля 1989 года). Вчера, 11 марта, Шиффрин занесла в свой актив 87-ю победу.

«Она заслуживает этот рекорд больше, чем кто-либо другой. Она отличная горнолыжница и, кажется, очень приятный человек. Я считаю, это всё заслуженно. Увидев её в детстве, я уже тогда знал, что Шиффрин одержит 100 побед. И я всё ещё так считаю, она добьётся этого, если продолжит соревноваться.

Она идеальный горнолыжник. У неё идеальная техника, но дело не только в этом. У неё хороший уровень физической формы, она крепка морально – всё это, вместе взятое, делает её такой сильной. Ещё она очень умная. Ей не обязательно нужно мчаться со 100%-ной скоростью. Она знает, что другие могут обыграть её только за счёт её ошибок или если превзойдут свои возможности», — приводит слова Стенмарка Eurosport.uk.