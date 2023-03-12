Петтер Нортуг: Рагниль Хага удивила в марафоне. Это было мощно

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг прокомментировал результат женской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия).

«Удивлён. Я сидел и думал, кто же выиграет — Джессика или Астрид. А Хага взяла, нашла пространство для манёвра и рванула вперёд. Это было мощно. Невероятное достижение для неё», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +0,5.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.