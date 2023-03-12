Петтер Нортуг: Рагниль Хага удивила в марафоне. Это было мощно

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг прокомментировал результат женской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия).
«Удивлён. Я сидел и думал, кто же выиграет — Джессика или Астрид. А Хага взяла, нашла пространство для манёвра и рванула вперёд. Это было мощно. Невероятное достижение для неё», — приводит слова Нортуга TV2.
Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины
1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +0,5.
Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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