«Не могу сдержать слёз. Это фантастика». Йохауг — о победе Хаги в женском марафоне на КМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на победу норвежки Рагниль Хаги в женском марафоне на 50 км свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023.

«Не могу сдержать слёз. Это было великолепно. Удивительный финиш, какой рывок, какое возвращение после не самых выразительных результатов! Безумно радостно, что здесь у Рагниль всё получилось и она выиграла марафон. Это фантастика», — приводит слова Йохауг NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. 50 км. Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.36,1.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 0,3 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) +0,5.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +2,9.

5. Нора Саннес (Норвегия) +3,5.

6. Маргрете Бергане (Норвегия) +6,3.